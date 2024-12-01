Вдумчивый сибиряк Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Очередной случай притеснения коренного населения России со стороны приезжих водителей такси зафиксировали в Ростове-на-Дону.
"Мы тут от людей стоим": Мигранты гоняют легальных таксистов от вокзалов и аэропортов
Комментарии
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С
Серега
ФСБ стоило бы разобраться,кто из высокопоставленных силовиков-"крышует" диаспорню!!Без поддержки-оне так бы не борзели!!
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ...
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2 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Ростов купленные полицаи. А сгорит десяток тачек с чурками. Вонять будут. Типа мы правоохренители. Кто плататит тех и охраняют.
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1 час.
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