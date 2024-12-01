"Мы тут от людей стоим": Мигранты гоняют легальных таксистов от вокзалов и аэропортов

С Серега ФСБ стоило бы разобраться,кто из высокопоставленных силовиков-"крышует" диаспорню!!Без поддержки-оне так бы не борзели!!

ИИ Иван Иванов гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ...