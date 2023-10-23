Гала-шоу к 50-летию Авербуха пройдет 17 декабря. Там выступят Щербакова, Медведева, Коляда, Степанова и Букин

Участие в мероприятии примут Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие.