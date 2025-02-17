Том Коронель: Ферстаппен не станет пятикратным чемпионом.Getty Images / Red Bull Content PoolНидерландский гонщик и эксперт Том Коронель не верит в успех своего соотечественника Макса Ферстаппена в новом сезоне Формулы 1.
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