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Царьград

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  • Александр Маркитанов
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Там, где не достанет "Искандер": Партизаны устроили "ночь страха" - Одесса горела несколько часов. Русский город возвращается домой

Там, где не достанет "Искандер": Партизаны устроили "ночь страха" - Одесса горела несколько часов. Русский город возвращается домой

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Очень тяжело снимать когда цепные псы СБУ рыскают.
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15 час.
Traveller
Странные выводы из обычной реакции русофобов-шумеров на вероятность попасть на передок. Они просто НЕ ХОТЯТ погибнуть. Но любви к России и русским у них и в помине нет. Они как были, так и остаются ВРАГАМИ!
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12 час.
Sergiy Che
У них там первыми пожгли русскоязычных - инакомыслящих в доме профсоюзов заживо - ещё ДО того как начали стрелять в ЛДНР - уверена, что ты сама не на тёплом диване попёздвая в интернетик, а живя в городе где фашисты инакомыслящих заживо сжигают, была бы вся такая &quot;опупенно смелая без каструли шла биццо с бандеровнёй?!&quot;
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1 час.

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