Там, где не достанет "Искандер": Партизаны устроили "ночь страха" - Одесса горела несколько часов. Русский город возвращается домой

Странные выводы из обычной реакции русофобов-шумеров на вероятность попасть на передок. Они просто НЕ ХОТЯТ погибнуть. Но любви к России и русским у них и в помине нет. Они как были, так и остаются ВРАГАМИ!

Sergiy Che

У них там первыми пожгли русскоязычных - инакомыслящих в доме профсоюзов заживо - ещё ДО того как начали стрелять в ЛДНР - уверена, что ты сама не на тёплом диване попёздвая в интернетик, а живя в городе где фашисты инакомыслящих заживо сжигают, была бы вся такая "опупенно смелая без каструли шла биццо с бандеровнёй?!"