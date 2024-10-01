"Хезболла" нанесла упреждающий удар кибуцам Зарит, Нетува и Штула

"Хезболла" обстреляла израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула, расположенные в Западной Галилее. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в этих населенных пунктах было выпущено 35 ракет в течение 40 минут после полуночи.
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