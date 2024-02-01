70 процентов россиян высказались за запрет деятельности контор, выдающих микрозаймы

70 процентов россиян высказались за запрет деятельности контор, выдающих микрозаймыСервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1600 экономически активных граждан из всех округов страны на предмет их отношения к деятельности микрофинансовых контор, выдающих кредиты практически всем подряд под совершенно «конские» проценты.
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