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«Узкое окно для брендов»: маркетолог Дяченко о популярности «Третьго сентября»

«Узкое окно для брендов»: маркетолог Дяченко о популярности «Третьго сентября»

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и связанная с ней культурная история остаются популярными в течение многих лет благодаря безобидности и привязке к конкретной дате.

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