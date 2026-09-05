Quote Of The Day By Glen Powell: 'When You Go Out There And Things Inevitably Do Not Go According To Plan, Just Remember That's When Your Movie's Plot Is Just Getting Interesting...'

Glen Powell shares shares his trick for staying positive when things don't go according to plan.Glen Powell shares shares his trick for staying positive when things don't go according to plan.
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