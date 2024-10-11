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Царьград

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В Петербурге юных хакеров заперли дома за кредиты и взломанные “Госуслуги”

В Петербурге юных хакеров заперли дома за кредиты и взломанные “Госуслуги”

В Петербурге задержали двух молодых хакеров. Они взламывали “Госуслуги”, чтобы набрать кредитов на владельцев аккаунтов.

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