Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

82 подписчика

В Орловской области произошёл всплеск заболеваемости пневмонией у детей

В Орловской области произошёл всплеск заболеваемости пневмонией у детей

В Орловской области в 4,6 раза выросла заболеваемость пневмонией у детей. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Фролова на заседании профильного комитета облсовета 14 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх