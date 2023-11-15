В Орловской области произошёл всплеск заболеваемости пневмонией у детей

В Орловской области в 4,6 раза выросла заболеваемость пневмонией у детей. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ирина Фролова на заседании профильного комитета облсовета 14 ноября.
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