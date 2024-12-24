Алина Загитова осталась без 78-и миллионов

Единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в фигурном катании, Алина Загитова, недавно решила попробовать себя в роли постановщика ледовых шоу и обратилась к государству с просьбой о гранте в 75 миллионов рублей для реализации своей идеи.