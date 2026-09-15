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Zero Hedge

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BYD's EU Invasion Deepens Germany's Auto Industry Crisis

BYD's EU Invasion Deepens Germany's Auto Industry Crisis

BYD's EU Invasion Deepens Germany's Auto Industry Crisis The rise of right-wing populism in Germany comes as globalist policies backfire and crush Europe's industrial powerhouse.

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