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Жители Запорожья впервые могут ездить дешевле в общественном транспорте при оплате смартфоном

Жители Запорожской области с 1 сентября по 31 декабря 2026 года могут экономить на проезде в общественном транспорте при оплате поездок загруженной в телефон картой «Мир».

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