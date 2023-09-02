Угроза в Сети. Психолог рассказала, как защитить детей от онлайн-мошенников

Дипломированный психолог Екатерина Мороз подчеркивает важность защиты детей от цифровых угроз. Дети и подростки, из-за своей наивности и недостаточной осведомленности, могут стать жертвами мошенников, и поэтому необходимо развивать эмоциональный и социальный интеллект, а также заниматься вопросамиВ интервью РИАМО Екатерина Мороз подчеркивает, что мошенники становятся всё более изобретательны в своих уловках, включая взлом социальных сетей, отправку фишинговых ссылок и использование нейросетей.