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«Переможный план» Зеленского: начало конца

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Клоун выдохся и выходить уже на сцену ЕС и США ему не с чем! Да и они хорошо это понимают. Единственным чем можно ещё сделать попытку это дать ему военных и об этом уже говорит и Микрон и Южная Корея они готовы. Но вот готовы то при одобрении США, а им этот ядерный вариант нужен? Думаю нет, тогда проще ликвидировать Клоуна и далее разбираться!
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