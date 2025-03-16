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Царьград

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Макрон допустил отправку дополнительной партии истребителей Mirage 2000 Украине

Макрон допустил отправку дополнительной партии истребителей Mirage 2000 Украине

Президент Франции готов отправить Украине дополнительную партию истребителей.Эммануэль Макрон в интервью изданию Parisien заявил о том, что на Украину может быть отправлена новая партия истребителей.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Давно пора ударить Орешником по укропа! Они нас не щадят,оставляют погром после себя и массу гражданских убитыми.
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