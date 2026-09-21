ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Ты урод и недочеловек»: как жестокий тренд «луксмаксинга» ломает судьбы мужчин

«Ты урод и недочеловек»: как жестокий тренд «луксмаксинга» ломает судьбы мужчин

Они ломают себе скулы молотком, делают «римские носы» и «лисьи глазки», сидят на жёстких диетах и «уколах красоты», качают мышцы до умопомрачения, и всё это ради идеальной внешности и статуса «чада» — высшей касты мужской красоты.

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