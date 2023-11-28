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Сбитая пьяным водителем на улице Выборной студентка скончалась в больнице

Сбитая пьяным водителем на улице Выборной студентка скончалась в больнице

Девушка неделю провела в коме и умерла, не приходя в сознание. Ей только недавно исполнилось 19.Девушка, которую поздно вечером 17 ноября сбил на улице Выборной автомобиль Nissan, скончалась в больнице, где целую неделю провела в коме.

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