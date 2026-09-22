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Сведения о детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей с 2027 года

Сведения о детях перестанут вносить в загранпаспорта родителей с 2027 года

Решение связано с отказами стран ЕС во въезде российским детям без собственного загранпаспорта, несмотря на наличие сведений о них в документе одного из родителей.

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