Brent oil extends rebound after holding key support Crude Oil Brent (Sep 2026) CMCMARKETS:UKCRUDEOILU2026 cmcmarkets Brent crude oil prices recently fell back towards the support area around $70 per barrel, filling the gap that had remained open since 2 March.
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