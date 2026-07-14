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Brent oil extends rebound after holding key support

Brent oil extends rebound after holding key support

Brent oil extends rebound after holding key support Crude Oil Brent (Sep 2026) CMCMARKETS:UKCRUDEOILU2026 cmcmarkets Brent crude oil prices recently fell back towards the support area around $70 per barrel, filling the gap that had remained open since 2 March.

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