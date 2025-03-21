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На IV Московской неделе моды состоялось 90 показов дизайнерских коллекций

На IV Московской неделе моды состоялось 90 показов дизайнерских коллекций

Московская неделя моды прошла в столице в четвертый раз. Свои коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, а также дизайнеры из Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других стран.

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