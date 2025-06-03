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Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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