Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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