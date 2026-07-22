Видео встречи IShowSpeed c BTS на финале ЧМ-2026 собрало рекордные 300 млн просмотров за сутки

Видео со встречей американского стримера IShowSpeed и участников южнокорейской группы BTS на финале чемпионата мира-2026 стало самым просматриваемым Reels в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
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