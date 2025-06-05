Госжилинспекция усилила контроль за состоянием детских площадок в Рязани

Рязанцы активно оставляют обращения с просьбами о завозе песка на детские площадкиГосударственная жилищная инспекция Рязанской области активизировала работу с управляющими компаниями в связи с ростом обращений граждан, касающихся состояния детских игровых зон во дворах многоквартирных домов.