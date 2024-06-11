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Винных гидов Крыма объединят в новую ассоциацию

Винных гидов Крыма объединят в новую ассоциацию

В России должна появиться ассоциация винных гидов, куда войдут и крымские специалисты. Как сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» эксперт отрасли Екатерина Суменкова, для развития этого вида туризма необходимо готовить кадры.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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