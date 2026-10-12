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Песков: Валиева является сильной спортсменкой, она всё преодолеет

Песков: Валиева является сильной спортсменкой, она всё преодолеет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой. «Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка.

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