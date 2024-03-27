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В Самарской области предотвращена попытка теракта в пункте гуманитарной помощи

В Самарской области была предотвращена попытка взрыва пункта приема гуманитарной помощи. Подозреваемый, который являлся предполагаемым участником террористической организации под названием «Русский добровольческий корпус», был убит при его задержании.

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