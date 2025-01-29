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Царьград

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Лавров предупреждал Турцию. А "Байрактары" летели на Москву: Невероятная бомбардировка Одессы – 1200 тонн военного груза на Черноморском дне

Лавров предупреждал Турцию. А "Байрактары" летели на Москву: Невероятная бомбардировка Одессы – 1200 тонн военного груза на Черноморском дне

28 января прошла колоссальная бомбардировка Одесской и Николаевской областей. Результаты невероятные – уничтожено множество военных объектом, разрушены аэродромы и стоянки с техников.

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Комментарии
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Амара Карпова
Слова уже не помогут💯надо действия!!!
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Статья просто супер, все великолепно, но остаются ещё много вопросов: Почему на ЛБС укрофашисты ещё стреляют в сторону русских? Почему в Россию массово летят БПЛА? Почему в Сумской области ещё ходят живые солдаты ВСУ и наёмники [а у нас ФАБ-3000 может планировать аж на 70-80 км]? Почему они вообще могут там [в российском приграничье] концентрироваться в таких больших количествах? Почему ВСУ без проблем может собирать возле границы с Беларусью 20 тысяч своих солдат и ни кто их не уничтожает [ждут когда они перейдут границу и начнут убивать мирных жителей ещё и в Белоруссии?]? Почему без проблем происходит ротация ВСУ в Курской области? Кто нам ответит на эти вопросы?
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19 час.

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