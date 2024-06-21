Рогозин: потеря Часова Яра чревата для Сырского отставкой

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин в интервью NEWS.ru поделился мнением о реальной угрозе для главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского в случае отступления частей ВСУ из Часова Яра.
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