Мнение Украины никто не спрашивал. РФ и США вели тайные переговоры перед предложением Путина закончить СВО

Сегодня 592 прочитали Автор: Иван Смирнов Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия якобы вела тайные переговоры с США и другими странами Запада об уступках, на которые могут пойти обе стороны, чтобы завершить конфликт на Украине.
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