🇷🇺Колонна автомобильной техники ВС РФ с личным составом движется на помощь братьям🔥 #ВСРФ #Колонна #СВО.
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🇷🇺Колонна автомобильной техники ВС РФ с личным составом движется на помощь братьям🔥 #ВСРФ #Колонна #СВО.
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