‼️🇺🇸🇺🇦 «Без помощи США Украины бы не существовало» — Рубио ▪️Госсекретарь США прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об ограничении Илоном Маском работы Starshield на Украине.
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