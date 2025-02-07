Латвия заказала БМП ASCOD Опытная БМП ASCOD с башней UT 30 Mk IIМинистерство обороны Латвии собирается обновить парк боевых машин gt[jns.
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Латвия заказала БМП ASCOD Опытная БМП ASCOD с башней UT 30 Mk IIМинистерство обороны Латвии собирается обновить парк боевых машин gt[jns.
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