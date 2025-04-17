День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2025 году. История и традиции праздника в России

В октябре в России отмечается День работников сельского хозяйства. В этот день поздравляют всех, кто связан с сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, — это агрономы и фермеры, а также специалисты предприятий по изготовлению продуктов питания.
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