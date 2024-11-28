Главное, чтобы мы не отвернули...

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Ну  вот,  и  Р. Ищенко тоже говорит,  что   США  таки доведут  дело  до  ядерного  удара. Когда в конце 2023 года меня в очередной раз достали журналисты, интересовавшиеся прогнозом на 2024 год, я им сказал, что 2024 год будет относительно спокойным.

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