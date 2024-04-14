Постпред Иравани: Атака Ирана на Израиль была нацелена только на военные цели

Постоянный представитель иранской стороны при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани поделился сведениями о том, что, атакуя израильскую территорию, Вооружённые силы державы наносили удары исключительно по армейским объектам.
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