Стоит подождать: Fedora Linux 35 уже здесь!

Примите участие в тестовых неделях Fedora i18n и GNOME 42 Модернизированные рубашки Fedora Как настроить Fedora Silverblue и Fedora Kinoite Сегодня я рад поделиться результатами напряженной работы тысяч участников проекта Fedora: наш последний релиз, Fedora Linux 35, уже здесь! Несмотря на то, что мы прервали серию запланированных выпусков из шести выпусков, мы посчитали более важным устранить несколько остающихся блокирующих ошибок.