Стоит подождать: Fedora Linux 35 уже здесь!

Примите участие в тестовых неделях Fedora i18n и GNOME 42 Модернизированные рубашки Fedora Как настроить Fedora Silverblue и Fedora Kinoite Сегодня я рад поделиться результатами напряженной работы тысяч участников проекта Fedora: наш последний релиз, Fedora Linux 35, уже здесь! Несмотря на то, что мы прервали серию запланированных выпусков из шести выпусков, мы посчитали более важным устранить несколько остающихся блокирующих ошибок.
Мир GNU/Linux UnixНовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайтаГлавнаяБлог