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Конфликт между Александром Домогаровым и и театром Моссовета: причина — фестиваль на Кипре

Конфликт между Александром Домогаровым и и театром Моссовета: причина — фестиваль на Кипре

Конфликт между Александром Домогаровым и и театром Моссовета: причина — фестиваль на Кипре Елена ГалицкаяНародного артиста РФ Александра Домогарова отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета.

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