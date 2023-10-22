Конфликт между Александром Домогаровым и и театром Моссовета: причина — фестиваль на Кипре Елена ГалицкаяНародного артиста РФ Александра Домогарова отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета.