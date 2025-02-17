Родившая от Илона Маска американка обратилась к миллиардеру: “Ты так и не ответил”

Американка Эшли утверждает, что родила 13-го ребенка от 53-летнего бизнесмена Илона Маска. Малышу уже пять месяцев, однако Эшли долгое время не сообщала об этом, чтобы избежать лишнего внимания к своему ребенку.
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