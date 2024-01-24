В Швейцарии назвали введение санкций против РФ ударом по нейтралитету

Скриншот видео Швейцария разорвала "свой нейтралитет на куски", в полном объеме введя санкции против России, заявил в интервью "Известиям" вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.
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