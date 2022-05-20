Кеті Сталлард: “Пристрасть до військових парад об'єднує Росію, Північну Корею і Китай”. «Танці на кістках: Історія та влада в Китаї, Росії та Північній Кореї» – так називається випущена видавництвом Oxford University Press нова книга Кеті Сталлард (Katie Stallard) – письменниці, журналіста, редактора журналу New Statesman Сообщение Кеті Сталлард: «Пристрасть до військових парад об'єднує Росію, Північну Корею та Китай» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.