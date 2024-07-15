В Крыму перевернулся битком забитый людьми микроавтобус

Машина на повороте съехала с дороги, где опрокинулась в кювет. Из пятерых детей один ребенок погиб. 14 июля 2024 года, водитель автомобиля «Опель Виваро» в районе села Белинское Ленинского района не справилась с управлением на закруглённом участке дороги.
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