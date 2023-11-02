Пермская образовательная система ЭПОС стала одной из лучших на конкурсе «ПРОФ-IT»

На данный момент в системе зарегистрировано более 920 000 пользователей.Электронная пермская образовательная система (ЭПОС) удостоена третьего места в номинации «Образование» на ежегодном Всероссийском конкурсе проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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