Как сделать любую прокладку не хуже заводской

Судя по процессу и затратам, легче дойти до строительного магазина и купить эту несчастную прокладку за несколько рублей и не делать себе мозги из-за одной такой ерунды.

Модест

В советское время я такие прокладки делал из старой грелки. Обводил шариковой ручкой по старой прокладке, вырезал сапожным ножичком и все дела. Силикона тогда не было, всё садилось на солидол или краску.