Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать любую прокладку не хуже заводской

Как сделать любую прокладку не хуже заводской

Техническое оснащение современных домов и особенно кухонь с каждым годом увеличивается. Нередко кухонные аппараты и механизмы работают под большим или наоборот пониженным давлением (под вакуумом).

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Комментарии
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Модест
Судя по процессу и затратам, легче дойти до строительного магазина и купить эту несчастную прокладку за несколько рублей и не делать себе мозги из-за одной такой ерунды.
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1 д.
А
Алексей
Согласен,мало того,по качеству эта самоделка точно будет хуже покупной.
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1 д.
Модест
В советское время я такие прокладки делал из старой грелки. Обводил шариковой ручкой по старой прокладке, вырезал сапожным ножичком и все дела. Силикона тогда не было, всё садилось на солидол или краску.
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1 д.

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