В Одессе не подлежащих мобилизации зовут водить маршрутки

В Одессе людей, не подлежащих мобилизации, приглашают работать водителями маршруток. Такие объявления украинское издание «Страна» обнаружило в общественном транспорте города и 4 февраля сообщило об этом в своем Telegram-канале.
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