Полицейских посадили за чужой побег // Вынесен приговор сотрудникам ИВС, упустившим Александра Мавриди

Красногорский городской суд Московской области признал бывшего начальника ИВС подмосковной Истры подполковника Андрея Старшинова и двух его подчиненных, Елизавету Бурдаковскую и Сергея Лаврентьева, виновными в превышении должностных полномочий.
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