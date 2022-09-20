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Полицейских посадили за чужой побег // Вынесен приговор сотрудникам ИВС, упустившим Александра Мавриди

Полицейских посадили за чужой побег // Вынесен приговор сотрудникам ИВС, упустившим Александра Мавриди

Красногорский городской суд Московской области признал бывшего начальника ИВС подмосковной Истры подполковника Андрея Старшинова и двух его подчиненных, Елизавету Бурдаковскую и Сергея Лаврентьева, виновными в превышении должностных полномочий.

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