Экс-помощник главы Пентагона Брайен назвал Буданова угрозой Зеленскому

Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для действующего лидера Владимира Зеленского, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.
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