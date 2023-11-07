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Экс-помощник главы Пентагона Брайен назвал Буданова угрозой Зеленскому

Экс-помощник главы Пентагона Брайен назвал Буданова угрозой Зеленскому

Глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для действующего лидера Владимира Зеленского, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

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