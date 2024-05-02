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Мэджик Джонсон извинился перед «Лейкерс» за слова о распределении нагрузки

Ранее легендарный разыгрывающий заявил, что отсутствие баскетболистов команды из Лос-Анджелеса в матчах регулярного чемпионата из-за отдыха  привело к низкому посеву команды и встрече с действующими чемпионами «Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4).

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