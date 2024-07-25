«Не ходи на мой топор»: охотничьи традиции Малопинежья

Даже в Европейской России существовали небольшие районы, где охотничий промысел считался традиционным и попытка принудительно загнать их жителей в сельскохозяйственное производство воспринималась как трагедия.
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