На этих выходных ждите тотальные проверки. ☝️☝️☝️☝️ ГИБДД проведет рейды на выходных 27-28 июля. 🚔🚔🚔 Искать будут водителей в состоянии алкогольного опьянения любой степени.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На этих выходных ждите тотальные проверки. ☝️☝️☝️☝️ ГИБДД проведет рейды на выходных 27-28 июля. 🚔🚔🚔 Искать будут водителей в состоянии алкогольного опьянения любой степени.