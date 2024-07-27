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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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На этих выходных ждите тотальные проверки

На этих выходных ждите тотальные проверки. ☝️☝️☝️☝️ ГИБДД проведет рейды на выходных 27-28 июля. 🚔🚔🚔 Искать будут водителей в состоянии алкогольного опьянения любой степени.

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